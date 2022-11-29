С Кейном в строю. Уэльс и Англия назвали стартовые составы
Команды начнут матч в 21:00 по киевскому времени
На стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне в 21:00 по киевскому времени начнется матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Англии.
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Обращает на себя внимание то, что в составе англичан нет в старте Триппьера и Сака, зато присутствует капитан Кейн.
Уэльс: Уорд – Ампаду, Бен Дэвис, Родон, Робертс, Уильямс, А.Рэмзи, Аллен, Бэйл, Джэймс, Мур.
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллингем, Рэшфорд, Фоден, Райс, Кейн, Хендерсон.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия.
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