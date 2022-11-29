Катар установил крайне неприятный антирекорд чемпионатов мира

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара (2:0). Игра прошла на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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Для Катара это было третье поражение в рамках группового этапа. Ранее «бордовые» проиграли Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3).

Отметим, что сборная Катара стала первой в истории командой, которая на домашнем чемпионате мира проиграла все три матча групповой стадии.