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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 19:20 |
657
1

Катар установил крайне неприятный антирекорд чемпионатов мира

Стали первой принимающей страной, проигравшей все три групповых матча на домашнем мундиале

29 ноября 2022, 19:20 |
657
1
Катар установил крайне неприятный антирекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара (2:0). Игра прошла на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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Для Катара это было третье поражение в рамках группового этапа. Ранее «бордовые» проиграли Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3).

Отметим, что сборная Катара стала первой в истории командой, которая на домашнем чемпионате мира проиграла все три матча групповой стадии.

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Источник Sport.ua
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