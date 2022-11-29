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  4. ВИДЕО. Саутгейт рассмешил весь зал перед матчем Англия – Уельс
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 19:07 |
821
0

ВИДЕО. Саутгейт рассмешил весь зал перед матчем Англия – Уельс

Главный тренер сборной Англии – о принципиальности матча против соседей

29 ноября 2022, 19:07 |
821
0
ВИДЕО. Саутгейт рассмешил весь зал перед матчем Англия – Уельс
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Англии.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против Уэльса.

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Источник Sport.ua
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