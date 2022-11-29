ВИДЕО. Саутгейт рассмешил весь зал перед матчем Англия – Уельс

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Англии.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против Уэльса.