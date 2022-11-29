Чемпионат мира29 ноября 2022, 19:07 |
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ВИДЕО. Саутгейт рассмешил весь зал перед матчем Англия – Уельс
Главный тренер сборной Англии – о принципиальности матча против соседей
29 ноября 2022, 19:07 |
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Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Англии.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против Уэльса.
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