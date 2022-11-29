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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 18:38 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
1237
1

ВИДЕО. Невероятная заруба за 2-е место. Сенегал тут же забил Эквадору

Калиду Кулибали отличился на 70-й минуте

29 ноября 2022, 18:38 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
1237
1
ВИДЕО. Невероятная заруба за 2-е место. Сенегал тут же забил Эквадору
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Эквадора.

На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый. На 68-й минуте Мойсес Кайседо забил за Эквадор и временно вывел команду на второе место в группе А. Но уже спустя 2 минуты защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил за Сенегал. Таким образом Сенегал пока что выходит в плей-офф.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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