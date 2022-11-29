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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
836
1

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Сенегал вышел вперед в матче с Эквадором

Исмаила Сарр забил на 44-й минуте

29 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
836
1
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Сенегал вышел вперед в матче с Эквадором
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Эквадора.

На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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