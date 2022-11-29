ВИДЕО. Гол в раздевалку. Сенегал вышел вперед в матче с Эквадором

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Эквадора.

На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.

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Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.