Чемпионат мира29 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
836
1
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Сенегал вышел вперед в матче с Эквадором
Исмаила Сарр забил на 44-й минуте
29 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
836
1
Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Эквадора.
На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2022, 17:20 0
Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 29 ноября 2022, 14:15 5
Сербские фанаты показали себя явно с не самой лучше стороны
Биатлон | 29.11.2022, 11:20
Футбол | 29.11.2022, 11:28
Футбол | 29.11.2022, 13:26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Теперь Сенегал будет в автобусе.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.11.2022, 09:48 9
28.11.2022, 16:25 45
27.11.2022, 23:59 3
28.11.2022, 14:50 7
27.11.2022, 19:54 7
29.11.2022, 12:40 46
27.11.2022, 20:15 13
29.11.2022, 15:56 3