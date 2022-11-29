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ATP
29 ноября 2022, 17:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
184
0

Два тай-брейка и провал в третьем сете. Украинец проиграл матч в Испании

Эрик Ваншельбойм уступил в стартовом поединке на челленджере в Маспаломасе

29 ноября 2022, 17:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:20
184
0
Два тай-брейка и провал в третьем сете. Украинец проиграл матч в Испании
ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 529) в первом раунде грунтового челленджера в Маспаломасе (Испания) проиграл немцу Тимо Штоддеру (АТР 288) в трех сетах за 2 часа и 55 минут.

ATP челленджер Маспаломас. Грунт. 1/16 финала

Тимо Штоддер (Германия) – Эрик Ваншельбойм (Украина) – 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:1

Отметим, что во втором сете Эрик спас 2 матчбола на приеме в 10 гейме, а затем еще 2 (один на подаче и один на приеме) на тай-брейке. Но, к сожалению, на третий сет ему уже не хватило сил.

К слову, Эрик успешно прошел сито квалификации.

Ранее Ваншельбойм проиграл в четвертьфинале 25-тысячника в Израиле.

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Эрик Ваншельбойм Тимо Штоддер ATP Маспаломас
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Источник Sport.ua
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