Два тай-брейка и провал в третьем сете. Украинец проиграл матч в Испании
Эрик Ваншельбойм уступил в стартовом поединке на челленджере в Маспаломасе
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 529) в первом раунде грунтового челленджера в Маспаломасе (Испания) проиграл немцу Тимо Штоддеру (АТР 288) в трех сетах за 2 часа и 55 минут.
ATP челленджер Маспаломас. Грунт. 1/16 финала
Тимо Штоддер (Германия) – Эрик Ваншельбойм (Украина) – 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:1
Отметим, что во втором сете Эрик спас 2 матчбола на приеме в 10 гейме, а затем еще 2 (один на подаче и один на приеме) на тай-брейке. Но, к сожалению, на третий сет ему уже не хватило сил.
К слову, Эрик успешно прошел сито квалификации.
Ранее Ваншельбойм проиграл в четвертьфинале 25-тысячника в Израиле.
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