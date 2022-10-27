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ITF
27 октября 2022, 12:30 |
197
3

Синхронный провал. Украинские теннисисты завершили выступления на фьючерсах

Орлов, Ваншельбойм проиграли в третьем раунде турнира в Израиле, Белобородько – во втором в Турции

27 октября 2022, 12:30 |
197
3
Синхронный провал. Украинские теннисисты завершили выступления на фьючерсах
Instagram. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 445), Эрик Ваншельбойм (АТР 516) и Илья Белобородько (АТР 773) завершили выступления на своих турнирах.

Владислав и Эрик провели матчи 1/4 финала хардового 25-тысячника в Афуле (Израиль), где в двух сетах разгромно проиграли своим соперникам.

Илья в двух партиях уступил представителю Германии в 1/8 финала грунтового 15-тысячника в Анталии (Турция).

ITF M25 Афула. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) – Луис Вессельс (Германия) – 1:6, 2:6

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Филип Пеливо (Польша) – 3:6, 1:6

ITF M15 Анталья. Грунт. 1/8 финала

Илья Белобородько (Украина) – Тим Гендел (Германия) – 4:6, 5:7

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ITF Афула Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Илья Белобородько ITF Анталья Луис Вессельс
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Источник Sport.ua
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Spectra
На этих надежд - нет. У нас только от Крутыха и Сачка можно что-то ждать в будущем! Может ещё Белинский, но это не точно.
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+1
Sashamar
Дівчата туди ж. Олійникова влетіла якійсь сімнадцятирічній ноунеймці зі запоребрика (в неї номер ITF півтори тисячи, а WTA нема взагалі), Лопатецька горить молодшій Кудерметовій...
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