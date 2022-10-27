Синхронный провал. Украинские теннисисты завершили выступления на фьючерсах

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 445), Эрик Ваншельбойм (АТР 516) и Илья Белобородько (АТР 773) завершили выступления на своих турнирах.

Владислав и Эрик провели матчи 1/4 финала хардового 25-тысячника в Афуле (Израиль), где в двух сетах разгромно проиграли своим соперникам.

Илья в двух партиях уступил представителю Германии в 1/8 финала грунтового 15-тысячника в Анталии (Турция).

ITF M25 Афула. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) – Луис Вессельс (Германия) – 1:6, 2:6

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Филип Пеливо (Польша) – 3:6, 1:6

ITF M15 Анталья. Грунт. 1/8 финала

Илья Белобородько (Украина) – Тим Гендел (Германия) – 4:6, 5:7