Банально? Стало известно, где пройдет финал Лиги наций-2023
Матчи состоятся в Нидерландах
Финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.
Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, а финал и матч за 3-е место – 18 июня. Стоит отметить, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, поэтому футбольный сезон 2022/23 станет рекордно длинным.
В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и Нидердланды. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.
Ранее стал известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025.
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