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Лига наций
29 ноября 2022, 16:10 |
723
0

Банально? Стало известно, где пройдет финал Лиги наций-2023

Матчи состоятся в Нидерландах

29 ноября 2022, 16:10 |
723
0
Банально? Стало известно, где пройдет финал Лиги наций-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.

Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, а финал и матч за 3-е место – 18 июня. Стоит отметить, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, поэтому футбольный сезон 2022/23 станет рекордно длинным.

В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и Нидердланды. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.

Ранее стал известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025.

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Источник УЕФА
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