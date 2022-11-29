Банально? Стало известно, где пройдет финал Лиги наций-2023

Финал четырех текущей Лиги наций пройдет в 2023 году в Нидерландах.

Матчи сыграют на двух стадионах в Роттердаме и Энсхеде. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, а финал и матч за 3-е место – 18 июня. Стоит отметить, что европейский клубный сезон из-за ЧМ в Катаре затянется до начала июня, поэтому футбольный сезон 2022/23 станет рекордно длинным.

В финале четырех примут участие Испания, Италия, Хорватия и Нидердланды. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в январе.

Ранее стал известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025.