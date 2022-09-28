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Лига наций
28 сентября 2022, 08:16 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:30
2804
0

Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025

Стал историей групповой этап розыгрыша сезона-2022/2023

28 сентября 2022, 08:16 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:30
2804
0
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам основной стадии розыгрыша Лиги наций сезона-2022/2023 определились как участники будущего Финала четырех турнира, так и распределение сборных по корзинам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Также стало известным распределение команд по дивизионам на будущий розыгрыш турнира.

Дивизионы в Лиге наций-2024/2025 будут иметь следующий вид:

Дивизион А: Португалия, Испания, Швейцария, Хорватия, Дания, Франция, Италия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Шотландия, Сербия.

Дивизион В: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Украина, Ирландия, Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Норвегия. Словения, Турция, Греция, Казахстан, Грузия.

Дивизион С: Армения, Румыния, Швеция, Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария, Северная Македония, Латвия, Эстония.

Дивизион D: Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино.

Неудачники Дивизиона С — Литва, Кипр, беларусь и Гибралтар — сыграют в стыковых матчах за право остаться в своей лиге. Две проигравшие сборные понизятся в Дивизион D.

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Лига наций
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Источник Sport.ua
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