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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2022, 16:21
96
0

Эквадор – Сенегал. Известны стартовые составы

Матч третьего тура в группе А

29 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2022, 16:21
96
0
Эквадор – Сенегал. Известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 ноября, сборная Сенегала в третьем туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с Эквадором. Матч пройдет в Аль-Райяне на стадионе «Халифа Интернешнл», арбитр матча – Клеман Тюрпен (Франция). Начало – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Эквадор: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Пресиадо, Груэсо, Франко, Кайседо, Эстрада, Валенсия, Плата

Сенегал: Менди, Кулибали, Джейкобс, Сабали, Диалло, Идрисса Гейе, Сисс, Ндиайе, Сарр, Папе Гейе, Диа

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Источник ФИФА
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