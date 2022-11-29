Эквадор – Сенегал. Известны стартовые составы

Сегодня, 29 ноября, сборная Сенегала в третьем туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с Эквадором. Матч пройдет в Аль-Райяне на стадионе «Халифа Интернешнл», арбитр матча – Клеман Тюрпен (Франция). Начало – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Эквадор: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Пресиадо, Груэсо, Франко, Кайседо, Эстрада, Валенсия, Плата

Сенегал: Менди, Кулибали, Джейкобс, Сабали, Диалло, Идрисса Гейе, Сисс, Ндиайе, Сарр, Папе Гейе, Диа