1930 год – первый чемпионат мира по футболу. Как это было?

Официальная история проведения чемпионатов мира по футболу берет свое начало с 1930 года, когда Уругвай стал первым, кто принимал мундиаль. Игры прошли с 13 по 30 июля на трех стадионах города Монтевидео (Сентенарио, Поситос и Гранд Парк Сентраль), где в турнире приняли участие 13 сборных – Аргентина, Чили, Франция, Мексика, Югославия, Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, Румыния, США, Бельгия и Парагвай.

Самый первый мундиаль не рассматривался как широкомасштабный и долгосрочный проект, а скорее, походил на обычное футбольное соревнование, к которому были привлечены все желающие принять в нем участие страны.

Сегодня чемпионат мира по футболу является одним из самых популярных и долгожданных спортивных событий в мире.

24 года FIFA готовилась к проведению первого чемпионата мира. Большинство топовых европейских сборных не поехали на первый мундиаль

Международная ассоциация футбола (FIFA) была создана в 1904 году представителями восьми европейских стран, однако лишь четыре года спустя футбольная организация провела первый серьезный турнир в рамках лондонских Олимпийских игр 1908 года. В преддверии Первой мировой войны к ней присоединились федерации Южной Африки, США и Аргентины, что превратило FIFA в мировую организацию серьезного уровня, однако после войны FIFA столкнулась с внутренними конфликтами, вызванными нежеланием британских футбольных ассоциаций находиться в одной организации с недавними врагами.

Проведение Олимпийских игр в 20-х годах заложило идеальный фундамент для создания ЧМ. И хотя в футбол играли на Олимпийских играх в 1900 и 1904 годах, он был включен лишь как демонстрационный вид спорта. По большому счету, футбол стал восприниматься как серьезный вид спорта, начиная с Олимпийских игр 1908 года в Лондоне.

На состоявшемся в 1914 году конгрессе FIFA была ратифицирована и превратилась во всемирно известную футбольную федерацию, которая согласилась взять на себя ответственность за проведение «Чемпионата мира по футболу для любителей».

Поскольку Олимпийские игры 1916 года были отменены из-за Первой мировой войны, это предложение вступило в силу на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, Бельгия.

На последующих двух Олимпиадах, в 1924 и 1928 годах, участвовало больше неевропейских команд. Американская сборная Уругвая выиграла эти турниры.

ФИФА осознавала глобальный рост привлекательности красивой игры и хотела создать еще один чемпионат мира, связанный со спортом, не ограничиваясь лишь Олимпийскими играми. Другая причина заключалась в том, что к тому времени к участию в Олимпийских играх допускались все желающие, которых было не так много.

С ростом числа профессиональных игроков, особенно по всей Европе, проведение чемпионата мира по футболу было делом времени.

На Конгрессе ФИФА, состоявшемся в Амстердаме 28 мая 1928 года, федерация официально решила организовать свой собственный чемпионат мира по футболу. Этот день считается датой рождения мундиаля.

Венгрия, Италия, Нидерланды, Испания и Швеция подали свои кандидатуры на проведение первого турнира, но одна страна превзошла их всех

Местом проведения ЧМ-1930 стал Уругвай, и этот обоснованный со спортивной точки зрения выбор страны-хозяйки чемпионата мира оставил неприятный отпечаток на весь турнир. Логистические проблемы с приездом в Южную Америку привели к тому, что в первом чемпионате мира приняли участие только четыре европейские сборные. Сам турнир так и остался единственным в истории футбольных ЧМ, для участия в котором не нужно было проходить квалификацию – в нем сыграли всего 13 сборных, которые смогли доехать до Уругвая. Причем еще за два месяца до турнира в нем не собиралась участвовать вообще ни одна европейская сборная, и их представительство удалось обеспечить только благодаря личным усилиям третьего президента ФИФА Жюля Риме. Кроме того, национальная футбольная федерация Уругвая была готова возместить все расходы, включая расходы на проезд и проживание участвующих команд.

Однако на этом мундиале не было многих нынешних европейских лидеров – Англии, Италии, Испании, Германии. Все из-за экономического и социального кризиса, возникшего из-за Первой мировой войны.

ЧМ-1930 – первый и последний турнир, где отборочный этап отсутствовал, а групп было всего 4

Из-за малого количества команд, участвовавших в чемпионате мира 1930 года, они были разделены всего на четыре группы.

В первой группе было четыре команды, тогда как в трех других – по три. В каждой группе команды играли друг с другом один раз в круговом формате. Каждый из четырех победителей из группы попадал в полуфинал.

Вот как выглядело распределение групп:

Группа 1: Аргентина, Чили, Франция, Мексика

Группа 2: Югославия, Бразилия, Боливия

Группа 3: Уругвай, Румыния, Перу

Группа 4: США, Парагвай, Бельгия

Необычным было и то, что впервые и последний раз в истории ЧМ все матчи проходили в одном городе – Монтевидео – на трех аренах: «Сентенарио» – стадион, вмещавший 90 тысяч зрителей. «Парк Сентраль» – 20 тысяч и «Поситос» – арена вмещала невероятно малое количество зрителей – всего 1000, поэтому на ней прошли только два матча, зато оба собрали больше людей, чем было предусмотрено – на трибуны втиснулось почти 3 тысячи зрителей.

Настоящая драма развернулась во время матча группы А – арбитр закончил игру на 6 минут раньше

В группе А главное соперничество развернулось между командами Аргентины и Франции, и судьбу матча между ними решил штрафной удар в исполнении аргентинца Луи Монте на 81-й минуте. Вскоре после этого бразильский арбитр Алмейда Рего дал финальный свисток. Однако он сделал это на 6 минут раньше, чем положено. Тогда между арбитрами возник скандал из-за непрофессионального поведения судьи. В конце концов, после долгих споров игроков вернули на поле и игра продолжилась, но это все равно не помогло сборной Франции сравнять счет.

В группе В произошла главная сенсация предыдущего этапа – уже в своем стартовом матче сборная Бразилии, считавшаяся одним из главных претендентов на победу, уступила со счетом 1:2 команде Югославии. Пропустив два мяча в первые 30 минут, бразильцы за оставшееся время смогли отыграть лишь один мяч, и в результате в полуфинал от этой группы прошла именно югославская сборная.

Матчи за выход в финал почти ничем интересным не запомнились. Оба они закончились с одинаковым счетом 6:1 в пользу американских команд: Аргентина с таким результатом обыграла США, а Уругвай – Югославию.

Однако был один момент в противостоянии между Уругваем и Югославией, который запомнился надолго.

Арбитр из Бразилии Жилберту Рего превзошел сам себя. Сначала он откровенно помогал хозяевам турнира, а при счете 2:1 в их пользу вообще сошел с ума. В одном из эпизодов мяч вылетел в аут, а на поле его вернул полицейский! – прямо в ноги уругвайца Ансельмо. Тот сделал вид, что ничего не произошло и забил гол. Представьте, арбитр его засчитал – 3:1! А чтобы окончательно всех добить, Рего вскоре не засчитал «чистый» гол югославов, которые после таких коварных ударов совсем потеряли веру в себя и пропустили еще три гола.

Финал, который будут помнить долго – болельщики с пистолетами, футболист без руки, лучший бомбардир

Первый финал ЧМ еще не успел толком начаться, как уже произошел скандал. Организаторы начали спорить, какая команда (Уругвай или Аргентина) предоставит официальный мяч для игры.

Президент ФИФА Жюль Риме вмешался в это дело, и было решено, что Аргентина предоставит свой мяч на первый тайм, в то время как мяч уругвайской команды будет использован для второго.

Решающий матч состоялся 30 июля 1930 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео в слишком напряженной атмосфере. По официальной статистике количество посетителей составило 68 346 человек, однако неофициальные источники утверждают, что на стадионе собралось не менее 90 тысяч болельщиков, из которых по меньшей мере 10 тысяч прибыли на эту игру из Аргентины.

До перерыва сборная Аргентины вела в счете 2:1 (на мяч уругвайца Пабло Дорадо ответили голами Карлос Пеуселье и Гильермо Стабили). Однако во второй половине встречи три мяча в исполнении футболистов сборной Уругвая Педро Сеа, Сантоса Ириарте и Эктора Кастро позволили хозяевам чемпионата мира стать первыми обладателями трофея и завоевать Кубок Жюля Риме – президента ФИФА, в честь которого он и получил свое название.

Но это еще не все сюрпризы.

На этом матче был футболист, игравший без руки. Более того, он даже отличился и является автором четвертого гола сборной Уругвая. Его имя – Эктор Кастро. Как футболист он выигрывал чемпионат мира, Олимпийские игры и дважды первенство Южной Америки, трижды побеждал в чемпионате Уругвая. А как тренер, побеждал в национальном чемпионате пять раз. Именно Кастро забил 4-й гол Аргентине и тем самым не оставил им шансов для победы.

В 13 лет он потерял кисть левой руки при работе с бензопилой.

Болельщики сборных пришли на финал с пистолетами!

Финал Уругвай – Аргентина прошел, к счастью, без грубых судебных ошибок. А то неизвестно, чем бы все закончилось. На матч прибыли около 10 тысяч аргентинских фанатов, среди которых нашлось немало нарушителей правил. По некоторым данным, охрана на входе отобрала 1600 пистолетов! Тем не менее, первый же забитый гол показал, что не все оружие нашли – уругвайцы отпраздновали успех хорошим пистолетным салютом. И дальше у них было больше поводов для радости, ведь хозяева стали чемпионами мира.

На следующий день в стране объявили национальный праздник. Между тем, в печальной аргентинской столице Буэнос-Айрес фанаты забросали камнями посольство Уругвая.

Первый гол в истории ЧМ забил француз Люсьен Лоран – 13 июля 1930 года на 20-й минуте матча с Мексикой (4:1).

«Шел снег, – вспоминал потом автор исторического гола. – В южном полушарии в то время была зима. Один из моих партнеров удачно подал мне мяч, и я нанес точный удар с лета правой ногой. Все спокойно поздравили меня. Не похоже, что вот творится история. Лишь короткие рукопожатия – и мы снова в игре. Кстати, никаких призовых наша команда тогда не получила. Мы были любителями до конца карьеры».

Первый хет-трик ЧМ сделал американец Бретт Пейтноуд – пострадал от него Парагвай. Правда, некоторые футбольные эксперты считают, что его второй мяч был автоголом (защитник «срезал» в свои ворота). Однако ФИФА официально признает именно Пейтноуда автором первого хет-трика.

Первый пенальти в истории ЧМ был назначен в ворота сборной Франции в матче против Чили (30-я минута). Его неудачно исполнил Карлос Видаль, ставший автором первого незабитого 11-метрового, а его визави Алекс Тепо – первым вратарем, отразившим пенальти.

А первым удаленным с поля игроком стал перуанец Галиндо. Его посадили на скамью за потасовку на 56-й минуте в поединке против Румынии.

Первый чемпионат мира оказался настолько успешным, что желание принять участие во втором розыгрыше проявило уже большее количество команд, чем планировалось допустить в финальную стадию, и пришлось впервые проводить отборочный турнир, чтобы определить 16 финалистов. Из-за того, что в свое время европейские команды в большинстве своем отказались ехать в Монтевидео, сборная Уругвая не поехала в Италию, которая в 1934 году стала вторым чемпионом мира по футболу.

К тому же, деньги сыграли не последнюю роль в проведении следующего ЧМ. Организаторы заработали 255 тысяч долларов – немалую сумму того времени. Поэтому вопрос – проводить или нет второй турнир (а такие сомнения были) перед FIFA уже не стоял: проводить – и обязательно!