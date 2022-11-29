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  4. Так сыграет или нет? Дешам прокомментировал ситуацию вокруг Бензема
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 14:30 |
589
0

Так сыграет или нет? Дешам прокомментировал ситуацию вокруг Бензема

Главный тренер сборной Франции резко высказался на счет возможного участия форварда

29 ноября 2022, 14:30 |
589
0
Так сыграет или нет? Дешам прокомментировал ситуацию вокруг Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг слухи о том, что Карим Бензема может вернуться в расположение команды на ЧМ-2022:

«Вы постоянно что-то ищете... Это не то, о чем я сейчас думаю. Я разговаривал с Каримом после его отъезда, вы знаете, в каком он состоянии и какие сроки его восстановления.

Есть Кимпембе, получивший травму, Погба, которого мы не взяли на чемпионат мира. Оставляю вас дискутировать и фантазировать. Не буду комментировать то, что не касается нашей повседневной жизни».

Ранее появилась информация, что восстановление Бензема после мышечной травмы бедра идет с опережением графика, поэтому обладатель Золотого мяча может еще сыграть на чемпионате мира.

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Источник L'Equipe
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