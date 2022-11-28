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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 18:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:24
940
0

Бензема все еще может сыграть на ЧМ-2022

Французский нападающий восстанавливается

28 ноября 2022, 18:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:24
940
0
Бензема все еще может сыграть на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может успеть сыграть на чемпионате мира 2022, проходящем в Катаре.

Бензема, как известно, травмирован, но восстанавливается в хорошем темпе. Уже на этой неделе он может вернуться к тренировкам. А так как он остается в заявке сборной Франции на мундиале, то еще может сыграть за нее на поздних стадиях плей-офф. Конечно, если команда Дидье Дешама туда пробьется.

Перед стартом ЧМ-2022 у 34-летнего форварда была выявлена травма четырехглавой мышцы левого бедра. Стало известно, что турнир он пропустит, но Дешам не захотел менять его в заявке.

Ране сообщалось, что Карим Бензема может получить медаль ЧМ-2022, даже если не сыграет в Катаре.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу Карим Бензема
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Источник RMC Sport
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