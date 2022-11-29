Чемпионат мира29 ноября 2022, 12:59 |
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Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»
Защитник сборной Бразилии – о партнере по команде
29 ноября 2022, 12:59 |
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Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что в матче второго тура чемпионата мира-2022 против Швейцарии (победа 1:0) команде не хватало травмированного лидера атак Неймара:
«В матче с Швейцарией мы почувствовали отсутствие Неймара. Хотя мы и сильный коллектив, всей команде будет его не хватать. Он незаменимый игрок для нас», – сказал Тьяго Силва.
Напомним, восстановление Неймара после травмы ожидается к матчам плей-офф.
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