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  4. Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 12:59 |
207
0

Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»

Защитник сборной Бразилии – о партнере по команде

29 ноября 2022, 12:59 |
207
0
Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Силва

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что в матче второго тура чемпионата мира-2022 против Швейцарии (победа 1:0) команде не хватало травмированного лидера атак Неймара:

«В матче с Швейцарией мы почувствовали отсутствие Неймара. Хотя мы и сильный коллектив, всей команде будет его не хватать. Он незаменимый игрок для нас», – сказал Тьяго Силва.

Напомним, восстановление Неймара после травмы ожидается к матчам плей-офф.

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Тьяго Силва сборная Бразилии по футболу Неймар Бразилия - Швейцария ЧМ-2022 по футболу
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Источник Beinsports.com
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