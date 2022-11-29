Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что в матче второго тура чемпионата мира-2022 против Швейцарии (победа 1:0) команде не хватало травмированного лидера атак Неймара:

«В матче с Швейцарией мы почувствовали отсутствие Неймара. Хотя мы и сильный коллектив, всей команде будет его не хватать. Он незаменимый игрок для нас», – сказал Тьяго Силва.

Напомним, восстановление Неймара после травмы ожидается к матчам плей-офф.