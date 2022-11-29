Луис ЭНРИКЕ: «У Японии не очень физически сильные игроки»
Наставник сборной Испании – о следующем сопернике команды
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике охарактеризовал следующего соперника команды на ЧМ-2022 – сборной Японии, матч с которой состоится 1 декабря:
«Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали её перед тем, как приехать на чемпионат мира. У неё качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые. С двумя тенденциями: когда им не нужно добиваться результата, они остаются на своём поле и отступают, но когда проигрывают, они могут оказывать давление.
Эти два обстоятельства могут обернуться против нас, и мы должны быть готовы к этому. Это вызовет у нас трудности с качеством игры. Многие из них играют в Бундеслиге. Это будет нелёгкий матч из-за того, что им необходима победа».
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