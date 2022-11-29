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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 10:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
216
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иран – США

Поединок состоится во вторник, 29 ноября

29 ноября 2022, 10:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
216
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иран – США
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Ирана и США.

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Поединок состоится на стадионе «Эль-Туммама» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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