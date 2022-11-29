Чемпионат мира29 ноября 2022, 10:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
216
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иран – США
Поединок состоится во вторник, 29 ноября
29 ноября 2022, 10:14 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
216
0
Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Ирана и США.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Эль-Туммама» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2022, 04:04 0
У «старой синьоры» произошла смена власти
Футбол | 28 ноября 2022, 19:57 6
Каземиро принес коллективу Тите вторую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре
Футбол | 29.11.2022, 10:30
Футбол | 28.11.2022, 20:45
Биатлон | 28.11.2022, 14:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 23:36
27.11.2022, 11:34 8
Бокс
27.11.2022, 20:15 13
28.11.2022, 22:06 9
27.11.2022, 15:27 4
27.11.2022, 09:33 18
27.11.2022, 18:30 1