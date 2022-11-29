Чемпионат мира29 ноября 2022, 09:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 09:57
101
0
Уэльс – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022
29 ноября 2022, 09:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 09:57
101
0
Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Англии.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2022, 20:45 11
Топ-чиновники УАФ могут оказаться за решеткой
Футбол | 28 ноября 2022, 20:43 0
Вашему вниманию обзор матча ЧМ-2022
Футбол | 28.11.2022, 23:40
Футбол | 29.11.2022, 02:29
Футбол | 28.11.2022, 16:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
28.11.2022, 09:48 5
27.11.2022, 22:57 24
27.11.2022, 08:20
27.11.2022, 15:30 1
27.11.2022, 18:30 1
27.11.2022, 11:34 8
27.11.2022, 19:54 6