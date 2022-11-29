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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 09:21 | Обновлено 29 ноября 2022, 09:39
169
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уэльс – Англия

Поединок состоится во вторник, 29 ноября

29 ноября 2022, 09:21 | Обновлено 29 ноября 2022, 09:39
169
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уэльс – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Англии.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия.

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Источник Sport.ua
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