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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 29 ноября 2022, 08:21
312
0

Луис ЭНРИКЕ: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»

Наставник сборной Испании – о главном тренере Бундестим

29 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 29 ноября 2022, 08:21
312
0
Луис ЭНРИКЕ: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о коллеге Хансе-Дитере Флике, возглавляющего Германию. Накануне команды сыграли вничью (1:1) на групповом этапе чемпионата мира 2022.

«Он мне особенно нравится – он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится.

Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара… Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией – это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче», - сказал Энрике.

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Источник Sport.es
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