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Англия
29 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:51
334
0

Не отдадут, но продадут. В Челси готовы расстаться с Пулишичем

«Пенсионеры» определились с планами в отношении нападающего

29 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:51
334
0
Не отдадут, но продадут. В Челси готовы расстаться с Пулишичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Американский форвард лондонского «Челси» Кристиан Пулишич в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

У «синих» нет желания отдавать 24-летнего игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Зато есть желание провести его полноценный трансфер. Над этим в стане «Челси» якобы уже ведется работа.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел за «Челси» 18 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Челси» занимает 8 место в таблице английской Премьер-лиги, имея 21 очко.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Кристиан Пулишич
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Источник Daily Mail
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