Не отдадут, но продадут. В Челси готовы расстаться с Пулишичем

Американский форвард лондонского «Челси» Кристиан Пулишич в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

У «синих» нет желания отдавать 24-летнего игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Зато есть желание провести его полноценный трансфер. Над этим в стане «Челси» якобы уже ведется работа.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел за «Челси» 18 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Челси» занимает 8 место в таблице английской Премьер-лиги, имея 21 очко.