Англия29 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:51
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Не отдадут, но продадут. В Челси готовы расстаться с Пулишичем
«Пенсионеры» определились с планами в отношении нападающего
29 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:51
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Американский форвард лондонского «Челси» Кристиан Пулишич в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.
У «синих» нет желания отдавать 24-летнего игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Зато есть желание провести его полноценный трансфер. Над этим в стане «Челси» якобы уже ведется работа.
В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел за «Челси» 18 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
«Челси» занимает 8 место в таблице английской Премьер-лиги, имея 21 очко.
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