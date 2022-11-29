Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Эквадор – Сенегал
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:38
23
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Эквадор – Сенегал

Поединок состоится во вторник, 29 ноября

29 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:38
23
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Эквадор – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 в группе А между сборными Эквадора и Сенегала.

Игра состоится на Международном стадионе Халифа в Дохе. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сборная Португалии имеет рекордную на ЧМ голевую серию
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Катар
Эквадор – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Эквадора по футболу Эквадор - Сенегал где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Футбол | 28 ноября 2022, 09:48 5
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике

Сауль Альварес явно недоволен поступком звездного аргентинца

Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай
Футбол | 28 ноября 2022, 23:02 8
Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай
Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай

Дублем отличился полузащитник Бруну Фернандеш

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
Футбол | 28.11.2022, 08:05
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
Ювентус получил нового генерального директора
Футбол | 29.11.2022, 04:04
Ювентус получил нового генерального директора
Ювентус получил нового генерального директора
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
Футбол | 28.11.2022, 06:58
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 3
Война
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
27.11.2022, 15:30 1
Бокс
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
28.11.2022, 10:32 10
Футбол
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 43
Футбол
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
27.11.2022, 16:56 15
Футбол
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности