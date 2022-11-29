Чемпионат мира29 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:38
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Эквадор – Сенегал
Поединок состоится во вторник, 29 ноября
29 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 29 ноября 2022, 05:38
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Во вторник, 29 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 в группе А между сборными Эквадора и Сенегала.
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Игра состоится на Международном стадионе Халифа в Дохе. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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