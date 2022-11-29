Сборная Португалии имеет рекордную на ЧМ голевую серию

Сборная Португалии в поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 добилась победы над командой Уругвая со счетом 2:0. Автором победного для команды дубля стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Игроки сборной Португалии в игре с уругвайцами смогли забить в восьмом подряд матче на чемпионате мира. Это рекордная серия португальской сборной.

2 декабря португальцы сыграют в 3-м туре ЧМ-2022 с командой Южной Кореи.