Чемпионат мира29 ноября 2022, 05:15 |
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Сборная Португалии имеет рекордную на ЧМ голевую серию
В матче 2-го тура мундиаля-2022 португальцы обыграли Уругвай
29 ноября 2022, 05:15 |
196
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Сборная Португалии в поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 добилась победы над командой Уругвая со счетом 2:0. Автором победного для команды дубля стал полузащитник Бруну Фернандеш.
Игроки сборной Португалии в игре с уругвайцами смогли забить в восьмом подряд матче на чемпионате мира. Это рекордная серия португальской сборной.
2 декабря португальцы сыграют в 3-м туре ЧМ-2022 с командой Южной Кореи.
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