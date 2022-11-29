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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 05:15 |
196
0

Сборная Португалии имеет рекордную на ЧМ голевую серию

В матче 2-го тура мундиаля-2022 португальцы обыграли Уругвай

29 ноября 2022, 05:15 |
196
0
Сборная Португалии имеет рекордную на ЧМ голевую серию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии в поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 добилась победы над командой Уругвая со счетом 2:0. Автором победного для команды дубля стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Игроки сборной Португалии в игре с уругвайцами смогли забить в восьмом подряд матче на чемпионате мира. Это рекордная серия португальской сборной.

2 декабря португальцы сыграют в 3-м туре ЧМ-2022 с командой Южной Кореи.

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Источник Opta
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