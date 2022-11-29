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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 29 ноября 2022, 04:42
43
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Катар

Поединок состоится во вторник, 29 ноября

29 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 29 ноября 2022, 04:42
43
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Катар
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 в группе А между сборными Нидерландов и Катара.

Игра состоится в Эль-Хаурее, на поле стадиона «Аль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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