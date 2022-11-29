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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 01:51
84
0

Тренер сборной Хорватии: «Нужно не дать эйфории завладеть нами»

Златко Далич – о победе над Канадой

29 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 29 ноября 2022, 01:51
84
0
Тренер сборной Хорватии: «Нужно не дать эйфории завладеть нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил перспективы свой команды в группе ЧМ-2022 в свете победы подопечных во 2-м туре над сборной Канады (4:1).

«Следующая игра будет решающей. Мы сделали шаг, но нас ждет очень хорошая бельгийская команда. Мы не будем играть на ничью. Нужно не дать эйфории завладеть нами после победы над Канадой. Мы на Кубке мира, здесь нет легких матчей.

Бельгия должна побеждать, но мы тоже хотим выиграть. Мы должны восстановиться и показать такой же качественный футбол, как с Канадой», – заявил Далич.

1 декабря сборная Хорватии сыграет с командой Бельгии. В таблице группы F лидируют Хорватия и Марокко, у которых по 4 очка. За ними идут Бельгия с 3 пунктами и Канада, у которой 0 баллов.

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Источник L'Equipe
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