Забил победный гол. Каземиро – игрок матча Бразилия – Швейцария

Сегодня сборная Бразилии во втором туре чемпионата мира 2022 года обыграла Швейцарию 1:0 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник «Реала» Каземиро. Именно 30-летний хавбек был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Для Каземиро этот гол стал шестым в карьере в составе сборной Бразилии (в 67 матчах) и первым на чемпионатах мира.