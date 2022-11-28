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  4. Забил победный гол. Каземиро – игрок матча Бразилия – Швейцария
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 22:48 |
369
0

Забил победный гол. Каземиро – игрок матча Бразилия – Швейцария

Награда досталась хавбеку «Реала»

28 ноября 2022, 22:48 |
369
0
Забил победный гол. Каземиро – игрок матча Бразилия – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Сегодня сборная Бразилии во втором туре чемпионата мира 2022 года обыграла Швейцарию 1:0 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник «Реала» Каземиро. Именно 30-летний хавбек был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Для Каземиро этот гол стал шестым в карьере в составе сборной Бразилии (в 67 матчах) и первым на чемпионатах мира.

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сборная Бразилии по футболу Бразилия - Швейцария ЧМ-2022 по футболу ФИФА Каземиро
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Источник ФИФА
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