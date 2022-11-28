Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд

Сегодня сборная Бразилии во втором туре ЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Беспроигрышная серия бразильцев на групповых этапах чемпионатов мира благодаря этому успеху достигла отметки в 17 матчей, что является рекордом мундиалей.

В предыдущий раз Бразилия проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира еще в 20-м веке – в 1998 году во Франции. Тогда Роналдо и компания в третьем туре проиграли сборной Норвегии со счетом 1:2.