Чемпионат мира28 ноября 2022, 21:17 |
407
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Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд
Бразильцы не проигрывают в группе с 1998 года
28 ноября 2022, 21:17 |
407
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Сегодня сборная Бразилии во втором туре ЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Беспроигрышная серия бразильцев на групповых этапах чемпионатов мира благодаря этому успеху достигла отметки в 17 матчей, что является рекордом мундиалей.
В предыдущий раз Бразилия проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира еще в 20-м веке – в 1998 году во Франции. Тогда Роналдо и компания в третьем туре проиграли сборной Норвегии со счетом 1:2.
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