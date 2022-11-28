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  4. Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 21:17 |
407
0

Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд

Бразильцы не проигрывают в группе с 1998 года

28 ноября 2022, 21:17 |
407
0
Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Бразилии во втором туре ЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Беспроигрышная серия бразильцев на групповых этапах чемпионатов мира благодаря этому успеху достигла отметки в 17 матчей, что является рекордом мундиалей.

В предыдущий раз Бразилия проигрывала на групповом этапе чемпионатов мира еще в 20-м веке – в 1998 году во Франции. Тогда Роналдо и компания в третьем туре проиграли сборной Норвегии со счетом 1:2.

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Источник Sport.ua
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