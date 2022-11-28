ФОТО. Как Бразилия вторую победу на ЧМ-2022 одержала
Фотоотчет с матча Бразилия – Швейцария
Сегодня, 28 ноября, сборная Бразилии во втором туре ЧМ-2022 минимально обыграла комадду Швейцарии со счетом 1:0.
Бразилия – Швейцария - 1:0
Каземиро, 83
Фред, 52 – Ридер, 50
Бразилия: Алиссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао – Винисиус, Каземиро, Фред (Гимараеш, 58), Рафинья (Антони, 74) – Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73).
Швейцария: Зоммер – Родригес, Элведи, Аканджи, Видмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Ридер (Штеффен, 58) – Соу (Эбишер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Эмболо (Сеферович, 75).
Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча:
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