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  4. ФОТО. Как Бразилия вторую победу на ЧМ-2022 одержала
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:41 |
323
0

ФОТО. Как Бразилия вторую победу на ЧМ-2022 одержала

Фотоотчет с матча Бразилия – Швейцария

28 ноября 2022, 20:41 |
323
0
ФОТО. Как Бразилия вторую победу на ЧМ-2022 одержала
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 ноября, сборная Бразилии во втором туре ЧМ-2022 минимально обыграла комадду Швейцарии со счетом 1:0.

Бразилия – Швейцария - 1:0

Каземиро, 83

Фред, 52 – Ридер, 50

Бразилия: Алиссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао – Винисиус, Каземиро, Фред (Гимараеш, 58), Рафинья (Антони, 74) – Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73).

Швейцария: Зоммер – Родригес, Элведи, Аканджи, Видмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Ридер (Штеффен, 58) – Соу (Эбишер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Эмболо (Сеферович, 75).

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча:

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Источник Sport.ua
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