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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:09 |
280
0

Португалия – Уругвай. Роналду и Нуньес выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд на матч

28 ноября 2022, 20:09 |
280
0
Португалия – Уругвай. Роналду и Нуньес выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 ноября, сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Стартовый свисток иранского арбитра Алиреза Фагани прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Роналду, Бруну Фернандеш, Фелиш

Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани

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Источник ФИФА
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