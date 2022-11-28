Португалия – Уругвай. Роналду и Нуньес выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд на матч
Сегодня, 28 ноября, сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Стартовый свисток иранского арбитра Алиреза Фагани прозвучит в 21:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Роналду, Бруну Фернандеш, Фелиш
Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани
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