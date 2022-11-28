Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП по пути на матч с Бразилией
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 19:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:00
488
0

Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП по пути на матч с Бразилией

Альпийцы добирались с приключениями

28 ноября 2022, 19:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:00
488
0
Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП по пути на матч с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine

Автобус, который вез футболистов сборной Швейцарии из их резиденции на стадион, где должен был состояться матч 2-го тура группового тура ЧМ-2022 с командой Бразили, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается, что столкновение было небольшим – якобы автобус врезался в одну из полицейских машин сопровождения. Из швейцарской команды никто не пострадал, а вся делегация Швейцарии своевременно прибыла на стадион.

Как известно, матч 2-го тура ЧМ-2022 Бразилия – Швейцария завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0.

По теме:
Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео голов и обзор матча
Португалия – Уругвай. Роналду и Нуньес выйдут в основе
Самба отправляется в плей-офф. Бразилия дожала Швейцарию
ЧМ-2022 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Бразилии по футболу Бразилия - Швейцария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Футбол | 28 ноября 2022, 16:40 1
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей

Второй матч дня еще не завершился, а болельщики уже увидели 11 забитых мячей

Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Футбол | 27 ноября 2022, 22:57 23
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией

Фавориты группы E сильнейшего не определили

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28.11.2022, 01:10
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.11.2022, 23:36
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Футбол | 28.11.2022, 17:02
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Африка сильнее Азии. Голевая феерия в матче Южной Кореи и Ганы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
26.11.2022, 23:05 1
Футбол
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 18
Футбол
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
27.11.2022, 15:30 1
Бокс
Дали бой, но проиграли. Женская сборная Украины уступила Франции
Дали бой, но проиграли. Женская сборная Украины уступила Франции
27.11.2022, 19:54 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности