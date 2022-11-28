Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП по пути на матч с Бразилией

Автобус, который вез футболистов сборной Швейцарии из их резиденции на стадион, где должен был состояться матч 2-го тура группового тура ЧМ-2022 с командой Бразили, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается, что столкновение было небольшим – якобы автобус врезался в одну из полицейских машин сопровождения. Из швейцарской команды никто не пострадал, а вся делегация Швейцарии своевременно прибыла на стадион.

Как известно, матч 2-го тура ЧМ-2022 Бразилия – Швейцария завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0.