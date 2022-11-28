Тренер сборной Кореи: «Даже ничьей я был бы недоволен»
Сержиу Кошта – о матче с Ганой
Тренер сборной Кореи Сержиу Кошта, входящий в штаб Паулу Бенту, оценил матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Ганы (2:3). Как известно, наставник южнокорейской сборной уже после финального свистка получил от арбитра встречи красную карточку.
«В первом тайме мы контролировали ход матча, но в какой-то момент потеряли концентрацию. Первый гол все резко изменил. Только после перерыва смогли вернуться в игру. Но все равно проиграли.
Считаю такой результат несправедливым. Даже ничьей я был бы недоволен. Мы точно заслуживали победы», – заявил Кошта.
2 декабря сборная Южной Кореи в заключительно матче групповой стадии чемпионата мира сыграет с командой Португалии, а Гана выяснит отношения с Уругваем.
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