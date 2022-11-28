Чемпионат мира28 ноября 2022, 16:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:55
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ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
Интрига в матче чемпионата мира накалилась до предела
28 ноября 2022, 16:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:55
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В эти минуты в Катаре проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Южной Кореи и Ганы.
После первого тайма национальная команда Ганы вела в счете 2:0. Однако к 61 минуте встречи корейцам удалось перевернуть все с ног на голову.
Чо Гю Сун забил два мяча за три минуты, вернув паритет на табло.
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