ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты

В эти минуты в Катаре проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Южной Кореи и Ганы.

После первого тайма национальная команда Ганы вела в счете 2:0. Однако к 61 минуте встречи корейцам удалось перевернуть все с ног на голову.

Чо Гю Сун забил два мяча за три минуты, вернув паритет на табло.