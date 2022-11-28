Чемпионат мира28 ноября 2022, 16:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:22
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ВИДЕО. Заявка на победу. Гана забила Южной Корее два мяча в первом тайме
Ганцы намерены побороться за выход в плей-офф
28 ноября 2022, 16:03 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:22
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В эти минуты в Катаре проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Южной Кореи и Ганы.
После первого тайма национальная команда Ганы ведет в счете 2:0.
Сначала на 24 минуте забил Мохаммед Салису.
А еще спустя 10 минут отличился Мохаммед Кудус.
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