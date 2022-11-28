ВИДЕО. Заявка на победу. Гана забила Южной Корее два мяча в первом тайме

В эти минуты в Катаре проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Южной Кореи и Ганы.

После первого тайма национальная команда Ганы ведет в счете 2:0.

Сначала на 24 минуте забил Мохаммед Салису.

А еще спустя 10 минут отличился Мохаммед Кудус.