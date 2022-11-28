Камерунец Абубакар стал автором исторического достижения на ЧМ

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар стал автором исторического достижения на чемпионатах мира. В матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с командой Сербией (3:3) он стал автором гола и голевого паса.

Таким образом, Абубакар стал первым в истории мундиалей африканцем, который отличился сам и помог в этом партнеру после выхода на замену.

Как известно, сборные Камеруна и Сербии, сыграв вничью, набрали свои первые очки на ЧМ в Катаре. В 1-м туре, напомним, сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).