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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:22
1537
0

Камерунец Абубакар стал автором исторического достижения на ЧМ

Форвард вписал свое имя в книгу рекордов

28 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 28 ноября 2022, 17:22
1537
0
Камерунец Абубакар стал автором исторического достижения на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Абубакар

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар стал автором исторического достижения на чемпионатах мира. В матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с командой Сербией (3:3) он стал автором гола и голевого паса.

Таким образом, Абубакар стал первым в истории мундиалей африканцем, который отличился сам и помог в этом партнеру после выхода на замену.

Как известно, сборные Камеруна и Сербии, сыграв вничью, набрали свои первые очки на ЧМ в Катаре. В 1-м туре, напомним, сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).

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ЧМ-2022 по футболу сборная Камеруна по футболу Венсан Абубакар
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Источник Opta
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