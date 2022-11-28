ФОТО. Битва грандов. Лучшие фотомгновения матча между Испанией и Германией
В матче 2-го тура чемпионата мира 2022 была зафиксирована ничья
27 ноября в матче 2-го тура чемпионата мира 2022 между командами Испании и Германии была зафиксирована ничья (1:1).
Счет в матче ЧМ-2022 был открыт на 62-й минуте. Форвард Альваро Мората в одно касание замкнул прострел от Жорди Альбы.
Именно Альваро Мората был назван лучшим игроком матча и получил памятный приз от ФИФА.
Для немцев счет сравнял Никлас Фуллкруг на 83-й минуте матча. Итог встречи – ничья 1:1.
ФОТО. Битва грандов. Лучшие фотомгновения матча между Испанией и Германией
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