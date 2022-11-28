Неймар лечит травму лодыжки при помощи технологий NASA
Прибор позволяет уменьшить отек, мышечное напряжение и облегчить боль
Нападающий сборной Бразилии Неймар восстанавливается от травы лодыжки с помощью прибора, который был разработан учеными и докторами на базе космических технологий NASA.
Этот прибор позволяет уменьшить отек, мышечное напряжение и облегчить боль.
Напомним, Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Сербии (2:0).
Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира чемпионата мира.
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