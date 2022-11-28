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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:07
491
0

Неймар лечит травму лодыжки при помощи технологий NASA

Прибор позволяет уменьшить отек, мышечное напряжение и облегчить боль

28 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:07
491
0
Неймар лечит травму лодыжки при помощи технологий NASA
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии Неймар восстанавливается от травы лодыжки с помощью прибора, который был разработан учеными и докторами на базе космических технологий NASA.

Этот прибор позволяет уменьшить отек, мышечное напряжение и облегчить боль.

Напомним, Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Сербии (2:0).

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира чемпионата мира.

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Источник Marca
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