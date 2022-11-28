Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леон ГОРЕЦКА: «Мы показали хорошее выступление»
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 12:29
159
0

Леон ГОРЕЦКА: «Мы показали хорошее выступление»

Хавбек сборной Германии – о ничьей с Испанией

28 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 12:29
159
0
Леон ГОРЕЦКА: «Мы показали хорошее выступление»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Это был отличный бой. Мы знали, что должны много бегать и временами страдать. Мы на самом деле не привыкли к этому, но приняли как должное. На поле было 11 игроков, готовых разорвать себя ради результата. У нас были шансы победить. В целом, мы показали хорошее выступление», – сказал Горецка.

Напомним, в последнем туре Германия должна обыгрывать Коста-Рику и рассчитывать на поражение Японии от Испании, чтобы пробиться в плей-офф.

По теме:
Сербия забила 2 гола в конце первого тайма, перевернув ход игры с Камеруном
ВИДЕО. Гол с углового. Камерун открыл счет в матче против Сербии
Камерун – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Леон Горецка ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Испания - Германия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
Футбол | 28 ноября 2022, 10:32 5
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей

Американцы опубликовали фото с флагом Ирана без эмблемы Исламской Республики

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Футбол | 27.11.2022, 20:15
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Футбол | 28.11.2022, 08:05
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
ВИДЕО. Жесть в Турции. Выстрелили ракетницей в людей, побили вратаря
Футбол | 28.11.2022, 10:11
ВИДЕО. Жесть в Турции. Выстрелили ракетницей в людей, побили вратаря
ВИДЕО. Жесть в Турции. Выстрелили ракетницей в людей, побили вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 5
Футбол
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 17
Футбол
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 6
Футбол
Что делать Лейкерс для спасения сезона
Что делать Лейкерс для спасения сезона
26.11.2022, 12:31 2
Баскетбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
26.11.2022, 11:55
Биатлон
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
27.11.2022, 23:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности