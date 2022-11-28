Леон ГОРЕЦКА: «Мы показали хорошее выступление»
Хавбек сборной Германии – о ничьей с Испанией
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.
«Это был отличный бой. Мы знали, что должны много бегать и временами страдать. Мы на самом деле не привыкли к этому, но приняли как должное. На поле было 11 игроков, готовых разорвать себя ради результата. У нас были шансы победить. В целом, мы показали хорошее выступление», – сказал Горецка.
Напомним, в последнем туре Германия должна обыгрывать Коста-Рику и рассчитывать на поражение Японии от Испании, чтобы пробиться в плей-офф.
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