Леон ГОРЕЦКА: «Мы показали хорошее выступление»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Это был отличный бой. Мы знали, что должны много бегать и временами страдать. Мы на самом деле не привыкли к этому, но приняли как должное. На поле было 11 игроков, готовых разорвать себя ради результата. У нас были шансы победить. В целом, мы показали хорошее выступление», – сказал Горецка.

Напомним, в последнем туре Германия должна обыгрывать Коста-Рику и рассчитывать на поражение Японии от Испании, чтобы пробиться в плей-офф.