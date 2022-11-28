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Англия
28 ноября 2022, 11:17 |
159
0

Топ-клуб из АПЛ нацелился на полузащитника сборной США

«Тоттенхэм» планирует подписать Уэстона Маккенни

28 ноября 2022, 11:17 |
159
0
Топ-клуб из АПЛ нацелился на полузащитника сборной США
Instagram. Уэстон Маккенни

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной США Уэстона Маккенни во время зимнего трансферного окна.

Скауты британского клуба следили за 24-летним футболистом еще во времена его выступления в «Шальке». В 2021 году хавбек присоединился к «Ювентусу». В услугах игрока лично заинтересован главный тренер команды Антонио Конте.

Сейчас Маккенни выступает со сборной США на ЧМ-2022. В двух матчах американцев против Уэльса и Англии Уэстон появлялся в стартовом составе команды, но результативными действиями не отметился.

В октябре появлялась информация, что Маккенни заинтересовал «Арсенал».

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Тоттенхэм Уэстон Маккенни сборная США по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус
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Источник CBS Sports
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