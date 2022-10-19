Англия19 октября 2022, 10:03 | Обновлено 19 октября 2022, 10:12
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Арсенал и Ювентус могут обменяться игроками
Лондонский и туринский клубы договариваются о трансферном бартере
19 октября 2022, 10:03 | Обновлено 19 октября 2022, 10:12
799
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В зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус» могут произвести обмен футболистами.
Сообщается, что в Лондон может отправиться американский полузащитник Уэстон Маккенни, а в обратном направлении проследует хавбек «канониров»» Альберт Локонга.
Маккенни в нынешнем сезоне Серии А и Лиги чемпионов принял участие в 13 матчах, забил один гол, сделал один ассист.
На счету в Локонга девять матчей в АПЛ и Лиге Европы текущего сезона.
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