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Англия
19 октября 2022, 10:03 | Обновлено 19 октября 2022, 10:12
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0

Арсенал и Ювентус могут обменяться игроками

Лондонский и туринский клубы договариваются о трансферном бартере

19 октября 2022, 10:03 | Обновлено 19 октября 2022, 10:12
799
0
Арсенал и Ювентус могут обменяться игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

В зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус» могут произвести обмен футболистами.

Сообщается, что в Лондон может отправиться американский полузащитник Уэстон Маккенни, а в обратном направлении проследует хавбек «канониров»» Альберт Локонга.

Маккенни в нынешнем сезоне Серии А и Лиги чемпионов принял участие в 13 матчах, забил один гол, сделал один ассист.

На счету в Локонга девять матчей в АПЛ и Лиге Европы текущего сезона.

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Арсенал Лондон Ювентус Уэстон Маккенни Альберт Самби Локонга трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
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Источник Calciomercato
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