Арсенал и Ювентус могут обменяться игроками

В зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус» могут произвести обмен футболистами.

Сообщается, что в Лондон может отправиться американский полузащитник Уэстон Маккенни, а в обратном направлении проследует хавбек «канониров»» Альберт Локонга.

Маккенни в нынешнем сезоне Серии А и Лиги чемпионов принял участие в 13 матчах, забил один гол, сделал один ассист.

На счету в Локонга девять матчей в АПЛ и Лиге Европы текущего сезона.