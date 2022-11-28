Камерун – Сербия. Стали известны стартовые составы команд на матч

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Камеруна и Сербии. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе.

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Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Камерун: Эпасси, Фай, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо, Ангисса, Кунде, Онгла, Мбеумо, Шупо-Мотинг, Экамби

Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Велькович, Миленкович, Костич, Максимович, Лукич, Живкович, Милонкович-Савич, Тадич, Митрович

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.