Камерун – Сербия. Стали известны стартовые составы команд на матч
Шупо-Мотинг – на острие атаки камерунцев
В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Камеруна и Сербии. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Камерун: Эпасси, Фай, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо, Ангисса, Кунде, Онгла, Мбеумо, Шупо-Мотинг, Экамби
Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Велькович, Миленкович, Костич, Максимович, Лукич, Живкович, Милонкович-Савич, Тадич, Митрович
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони не будет болеть за украинца
В Украину может вернуться Егор Ярмолюк