А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей

Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства своей страны.



Пресс-служба сборной США опубликовала в своих соцсетях фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображён без эмблемы Исламской Республики. Это не понравилось многим пользователям и вскоре фото было удалено.

Теперь Иран отправил письмо-жалобу в комитет по этике ФИФА.

К слову, пресс-служба сборной США объяснила, что решение отказаться от официального флага Ирана в соцсетях – это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека».

В последнее время в Иране проходят протесты против государственного строя. В стране уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому. Из-за этого Иран собирались дисквалифицировать с ЧМ-2022, но все-таки иранцы играют на мундиале. Также Иран является «другом россии» и всячески поддерживают войну, которую она развязала против Украины.

Отметим, что 29 ноября Иран и США сыграют в третьем туре ЧМ-2022 в группе В. Исход встречи определит участника плей-офф.