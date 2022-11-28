ФОТО. Известный чилийский теннисист женился

Экс-семнадцатая ракетка мира Кристиан Гарин женился.

Его супругой стала Мелани Голдберг. Молодожены сыграли свадьбу в чилийском поселке Сапальяр.

Отметим, что 26-летний Гарин сейчас занимает 84 строчку в рейтинге АТР. Наивысшая позиция – 17. К слову, с 26 октября 2022 года он не выступал на турнирах. Тогда в первом раунде турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) он проиграл Яннику Синнеру.

В активе Гарина 5 трофеев АТР. Лучшим результатом на турнирах Grand Slam – четвертьфинал на Уимблдоне в 2022 году.