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  4. ФОТО. Известный чилийский теннисист женился
ATP
28 ноября 2022, 10:05 |
291
0

ФОТО. Известный чилийский теннисист женился

Кристиан Гарин сыграл свадьбу

28 ноября 2022, 10:05 |
291
0
ФОТО. Известный чилийский теннисист женился
Instagram. Кристиан Гарин

Экс-семнадцатая ракетка мира Кристиан Гарин женился.

Его супругой стала Мелани Голдберг. Молодожены сыграли свадьбу в чилийском поселке Сапальяр.

Отметим, что 26-летний Гарин сейчас занимает 84 строчку в рейтинге АТР. Наивысшая позиция – 17. К слову, с 26 октября 2022 года он не выступал на турнирах. Тогда в первом раунде турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) он проиграл Яннику Синнеру.

В активе Гарина 5 трофеев АТР. Лучшим результатом на турнирах Grand Slam – четвертьфинал на Уимблдоне в 2022 году.

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Источник Sport.ua
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