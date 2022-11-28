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  4. Рейтинг WTA. Байндл вернулась в первую сотню, опередив Ястремскую
WTA
28 ноября 2022, 09:50 |
210
0

Рейтинг WTA. Байндл вернулась в первую сотню, опередив Ястремскую

Дарья Снигур потеряла 39 позиций

28 ноября 2022, 09:50 |
210
0
Рейтинг WTA. Байндл вернулась в первую сотню, опередив Ястремскую

Женщины на прошлой неделе сыграли турнир WTA 125 в Монтевидео, который выиграла Диана Шнайдер, выбившая в полуфинале Катерину Байндл. Также продолжались турниры под эгидой ITF.

В топ-50 состоялось одно изменение. Вместо Майяр Шериф туда зашла китаянка Ван Сиюй, для которой это дебют в первой полусотне.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то полуфинала в Уругвае Катерине Байндл хватило для того, чтобы вернуться в первую сотню. На 101-й позиции находится Даяна Ястремская. Дарья Снигур заметно потеряла из-за того, что у нее сняли очки за прошлогоднюю победу на 100-тысячнике ITF в Дубае. Немного потеряла также и Леся Цуренко, у остальных больших изменений нет.

Украинки в рейтинге WTA


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Ван Сиюй рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек
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Источник Sport.ua
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