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  4. Глава рфс считает, что сборная россии еще может сыграть в отборе Евро-2024
Чемпионат Европы
28 ноября 2022, 09:30 |
341
0

Глава рфс считает, что сборная россии еще может сыграть в отборе Евро-2024

александр дюков не теряет надежды

28 ноября 2022, 09:30 |
341
0
Глава рфс считает, что сборная россии еще может сыграть в отборе Евро-2024
Instagram. александр дюков

Президент российского футбольного союза александр дюков считает, что у сборной россии все еще есть шанс принять участие в квалификации к Евро-2024:

«Теоретически ещё есть шанс, что мы примем участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. Но, скорее, этот шанс больше теоретический».

Отметим, что россия после нападения на Украину была изгнана из всех международных футбольных турниров, в том числе и от квалификации к Евро-2024. Отметим, что жеребьевка этого турнира уже состоялась и все группы сформированы.

К слову, россия сыграла товарищески матчи с «топ-сборными»: Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.

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Источник Sport.ua
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