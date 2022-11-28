Глава рфс считает, что сборная россии еще может сыграть в отборе Евро-2024

Президент российского футбольного союза александр дюков считает, что у сборной россии все еще есть шанс принять участие в квалификации к Евро-2024:

«Теоретически ещё есть шанс, что мы примем участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. Но, скорее, этот шанс больше теоретический».

Отметим, что россия после нападения на Украину была изгнана из всех международных футбольных турниров, в том числе и от квалификации к Евро-2024. Отметим, что жеребьевка этого турнира уже состоялась и все группы сформированы.

К слову, россия сыграла товарищески матчи с «топ-сборными»: Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.