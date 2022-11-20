Просто очень сложные соперники. россия не забила в матче с Узбекистаном
рашисты стараются как могут
Сборная россии по футболу в товарищеском матче против сборной Узбекистана расписала нулевую ничью.
Отметим, что представители страны-агрессора не могут забить уже вторую игру подряд. Несколькими днями ранее россияне сыграли вничью с Таджикистаном, где встреча завершилась также со счетом 0:0.
Товарищеские матчи. 20 ноября
Узбекистан – россия – 0:0
Отметим, что российская сборная отстранена от официальных турниров и пропустит Евро-2024.
Ожидается, что до конца года россия проведет спарринг со своим большим другом - Ираном.
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