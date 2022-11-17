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17 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2022, 22:48
1089
2

Не обыграли Таджикистан. Сборная россии провела спарринг

Нашли себе топ-соперника

17 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2022, 22:48
1089
2
Не обыграли Таджикистан. Сборная россии провела спарринг
facebook.com/fft.tj

Изгои мирового футбола, сборная россии, нашла себе нового мощного соперника - сборную Таджикистана. Матч прошел в Душанбе и завершился вничью 0:0.

Российская сборная, которая отстранена от официальных турниров и пропустит Евро-2024, последнее время ищет себе соперников в Азии. В сентябре команда с трудом обыграла Кыргызстан.

Ожидается, что до конца года россия проведет спарринг со своим большим другом - Ираном.

Ранее сыграть против рф должна была Босния, но игроки отказались ехать на матч с такой командой.

Таджикистан – Россия 0:0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
дебіли російські, це уже не збірна, а дворова команда
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+2
Tka4enko_855
Хаеуя нам эта информация???
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+1
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