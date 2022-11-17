Не обыграли Таджикистан. Сборная россии провела спарринг
Нашли себе топ-соперника
Изгои мирового футбола, сборная россии, нашла себе нового мощного соперника - сборную Таджикистана. Матч прошел в Душанбе и завершился вничью 0:0.
Российская сборная, которая отстранена от официальных турниров и пропустит Евро-2024, последнее время ищет себе соперников в Азии. В сентябре команда с трудом обыграла Кыргызстан.
Ожидается, что до конца года россия проведет спарринг со своим большим другом - Ираном.
Ранее сыграть против рф должна была Босния, но игроки отказались ехать на матч с такой командой.
Таджикистан – Россия 0:0
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