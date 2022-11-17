Не обыграли Таджикистан. Сборная россии провела спарринг

Изгои мирового футбола, сборная россии, нашла себе нового мощного соперника - сборную Таджикистана. Матч прошел в Душанбе и завершился вничью 0:0.

Российская сборная, которая отстранена от официальных турниров и пропустит Евро-2024, последнее время ищет себе соперников в Азии. В сентябре команда с трудом обыграла Кыргызстан.

Ожидается, что до конца года россия проведет спарринг со своим большим другом - Ираном.

Ранее сыграть против рф должна была Босния, но игроки отказались ехать на матч с такой командой.

Таджикистан – Россия 0:0