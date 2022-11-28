Рейтинг ATP. Крутых ворвался во вторую сотню, Сачко вернулся в третью

На прошлой неделе состоялся розыгрыш финального этапа Кубка Дэвиса, но также игрались турниры ITF и челленджеры.

В верхах мирового рейтинга все осталось без особых изменений, локальные задачи решали теннисисты, который хотят играть в следующем году на Australian Open и в квалификации.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то есть повод для большой радости. 22-летний Алексей Крутых выиграл второй челленджер в сезоне, благодаря чему впервые пробился во вторую сотню мирового рейтинга. Также неплохо выступил на турнире аналогичной категории и Виталий Сачко (полуфинал), что позволило ему вернуться в третью сотню. На 27 позиций поднялся и Александр Овчаренко.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP