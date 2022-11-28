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  4. Рейтинг ATP. Крутых ворвался во вторую сотню, Сачко вернулся в третью
ATP
28 ноября 2022, 09:25 |
188
0

Рейтинг ATP. Крутых ворвался во вторую сотню, Сачко вернулся в третью

Украинцы провели отличную неделю

28 ноября 2022, 09:25 |
188
0
Рейтинг ATP. Крутых ворвался во вторую сотню, Сачко вернулся в третью
Instagram. Алексей Крутых

На прошлой неделе состоялся розыгрыш финального этапа Кубка Дэвиса, но также игрались турниры ITF и челленджеры.

В верхах мирового рейтинга все осталось без особых изменений, локальные задачи решали теннисисты, который хотят играть в следующем году на Australian Open и в квалификации.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то есть повод для большой радости. 22-летний Алексей Крутых выиграл второй челленджер в сезоне, благодаря чему впервые пробился во вторую сотню мирового рейтинга. Также неплохо выступил на турнире аналогичной категории и Виталий Сачко (полуфинал), что позволило ему вернуться в третью сотню. На 27 позиций поднялся и Александр Овчаренко.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Источник Sport.ua
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