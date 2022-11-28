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  4. Мог быть на ЧМ, но выбрал преданность. Хави отказал топ-сборной год назад
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 09:15 |
475
0

Мог быть на ЧМ, но выбрал преданность. Хави отказал топ-сборной год назад

Испанскому специалисту предлагали работу в сборной Бразилии

28 ноября 2022, 09:15 |
475
0
Мог быть на ЧМ, но выбрал преданность. Хави отказал топ-сборной год назад
Instagram. Хави

Наставник испанской «Барселоны» Хави рассказал, что в 2021 году получил приглашение от Федерации футбола Бразилии присоединиться к тренерскому штабу Тите:

«Это было очень неожиданное предложение. Я разговаривал с ними через своего агента. У меня была возможность войти в штаб Тите и работать с ним, но я хотел быть главным тренером, поэтому ожидал приглашения «Барселоны».

Я нахожусь там, где хочу быть, на мой взгляд, в лучшем клубе мира, и это в моем сердце. Я наслаждаюсь и пытаюсь изменить ситуацию в «Барселоне».

Отметим, что в ноябре 2021 года Хави сменил Рональда Кумана на должности главного тренера «сине-гранатовых».

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Источник Goal.com
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