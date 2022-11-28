Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хотел сделать подарок? Гринвуд повторно нарушил условия залога
Англия
28 ноября 2022, 08:55 |
572
0

Хотел сделать подарок? Гринвуд повторно нарушил условия залога

Форвард «Манчестер Юнайтед» купил одежду люксового бренда Luxe to Kill бывшей девушке

28 ноября 2022, 08:55 |
572
0
Хотел сделать подарок? Гринвуд повторно нарушил условия залога
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.

Сообщается, что Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.

Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму 86 фунтов. Заказ оставлял не Гринвуд. В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.

Отметим, что Мейсон был освобожден под залог только после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину запретили непосредственно или косвенно контактировать со своей жертвой, бывшей девушкой, с которой он уже пытался связаться в октябре.

По теме:
Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Тен Хаг знает, кем заменить Роналду
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед изнасилование тюрьма арест
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 ноября 2022, 23:36 0
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Бокс | 27 ноября 2022, 15:30 0
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри

Энтони не будет болеть за украинца

Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»
Футбол | 28.11.2022, 05:00
Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»
Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»
Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем
Футбол | 28.11.2022, 07:35
Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем
Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Футбол | 27.11.2022, 11:34
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
Новый обстрел рашистов. Взрывы прозвучали в Днепре
26.11.2022, 14:45
Война
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 9
Футбол
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 37
Футбол
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
28.11.2022, 01:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности