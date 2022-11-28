Хотел сделать подарок? Гринвуд повторно нарушил условия залога

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.

Сообщается, что Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.

Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму 86 фунтов. Заказ оставлял не Гринвуд. В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.

Отметим, что Мейсон был освобожден под залог только после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину запретили непосредственно или косвенно контактировать со своей жертвой, бывшей девушкой, с которой он уже пытался связаться в октябре.