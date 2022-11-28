Хотел сделать подарок? Гринвуд повторно нарушил условия залога
Форвард «Манчестер Юнайтед» купил одежду люксового бренда Luxe to Kill бывшей девушке
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог.
Сообщается, что Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета Мейсона была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.
Речь идет об одежде люксового бренда Luxe to Kill на сумму 86 фунтов. Заказ оставлял не Гринвуд. В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.
Отметим, что Мейсон был освобожден под залог только после ходатайства своих адвокатов, и 21-летнему англичанину запретили непосредственно или косвенно контактировать со своей жертвой, бывшей девушкой, с которой он уже пытался связаться в октябре.
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