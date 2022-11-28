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  4. Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»
Германия
28 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 05:31
52
0

Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»

Хавбек сборной Германии – о ничьей с Испанией

28 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 05:31
52
0
Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Мы знали, что нам придется много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее. В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где все решится», - сказал Киммих.

Сборная Германии набрала первое очко на турнире и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В заключительном матче группового раунда немцы сыграют с Коста-Рикой.

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Источник RAI Sport
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