Йозуа КИММИХ: «Испания больше владела мячом, но мы атаковали острее»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Мы знали, что нам придется много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее. В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где все решится», - сказал Киммих.

Сборная Германии набрала первое очко на турнире и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В заключительном матче группового раунда немцы сыграют с Коста-Рикой.