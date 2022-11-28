ЭНРИКЕ: «Игра с Германией мне понравилась больше, чем итоговый результат»
Наставник сборной Испании – о ничьей с Бундестим
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.
«Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат. На протяжении всей игры нам не хватало уверенности. Дали сопернику вернуться в игру и прижать нас к воротам.
Что касается гола Германии, то допустили ошибку, которую мы обычно не совершаем. Ошибок стараются избегать, но в футболе без них не обходится. Тем не менее, мы остаемся лидерами в группе. И намерены сохранить эту позицию и после третьего матча», - сказал Энрике.
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