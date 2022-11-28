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  4. ЭНРИКЕ: «Игра с Германией мне понравилась больше, чем итоговый результат»
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:50
137
1

ЭНРИКЕ: «Игра с Германией мне понравилась больше, чем итоговый результат»

Наставник сборной Испании – о ничьей с Бундестим

28 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:50
137
1
ЭНРИКЕ: «Игра с Германией мне понравилась больше, чем итоговый результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат. На протяжении всей игры нам не хватало уверенности. Дали сопернику вернуться в игру и прижать нас к воротам.

Что касается гола Германии, то допустили ошибку, которую мы обычно не совершаем. Ошибок стараются избегать, но в футболе без них не обходится. Тем не менее, мы остаемся лидерами в группе. И намерены сохранить эту позицию и после третьего матча», - сказал Энрике.

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Источник Marca
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Комментарии 1
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Iigor6583
А чому розрекламоване "суспільне" замість матчу Німеччина-Іспанія" крутили якесь кіно, а футбол показали в запису після опівночі. Що це "мегого" знову вершки собі залишає? "Мегого" кушать хочет огого. Потрібно гнати в шию цю непотріб "мегого".
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