ЭНРИКЕ: «Игра с Германией мне понравилась больше, чем итоговый результат»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат. На протяжении всей игры нам не хватало уверенности. Дали сопернику вернуться в игру и прижать нас к воротам.

Что касается гола Германии, то допустили ошибку, которую мы обычно не совершаем. Ошибок стараются избегать, но в футболе без них не обходится. Тем не менее, мы остаемся лидерами в группе. И намерены сохранить эту позицию и после третьего матча», - сказал Энрике.